Gerade war Tom Holland noch der gefeierte Marvel-Held in Spider-Man: No Way Home, schon erregt sein kommender Film große Aufmerksamkeit. Ein neuer Trailer zum Uncharted Film spielt nicht nur mit der Schwerkraft, sondern auch mit unserem Adrenalinlevel.

Mitte Februar ist Tom Holland schon ein zweites Mal in diesem Jahr im Kino zu sehen. Dieses Mal schlüpft es allerdings in die Rolle des Videospielhelden Nathan Drake. Gemeinsam mit seinem Mentoren Scully (Mark Wahlberg) begibt er sich auf die Suche nach der sagenumwobenen Stadt Eldorado. Dabei treffen die beiden natürlich nicht nur auf freundlich gestimme Personen. Wie ein solches Aufeinander treffen verlaufen kann, zeigt der neue Trailer zu Uncharted.

Die Gegenseite dieser spannenden Weltreise wird vom gewissenlosen Moncada angeführt, in dessen Rolle der Schauspieler Antonio Banderas in Erscheinung treten wird. Moncada ist der festen Überzeugung, dass seine Familie Anspruch auf diesen gewaltigen Schatz haben und versucht deshalb um jeden Preis Nate und Scully von ihrem Vorhaben abzubringen. Wer letzten Endes diesen spannenen Wettlauf gewinnt, erfahrt ihr ab dem 10. Februar, wenn Uncharted in die Kinos kommt.

Den ersten Trailer zum Film zeigen wir euch in einem weiteren Beitrag. Weitere Details zum Film könnt ihr auch der offiziellen Website entnehmen. Übrigens erscheint Ende des Monats die Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Was diese besondere Edition alles enthält, erfahrt ihr hier.