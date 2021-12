Am heutigen Nachmittag veröffentlichte PlayStation das Release-Datum zu der Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Diese besondere Kollektion enthält die beiden Action Adventure-Titel Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar 2022 in physischer und digitaler Version für die PlayStation 5. Mit der Verkündung dieses Release-Datums hat auch der Vorverkauf der Edition offiziell begonnen. Wer einen der beiden Titel oder das digitale Bundle für die PS4 besitzt, kann sich übrigens auch ein Next-Gen-Upgrade zulegen.

Dieses Remaster der in den Jahren 2016 und 2017 erschienen Adventures ist auf die Leistung der PlayStation 5 zugeschnitten: 4K-Auflösung mit 60FPS sorgen in Kombination mit der 3D-Audio für ein immersives Gameplay, das dank der schnellen Ladezeiten beinahe ungehindert genossen werden kann. Weitere Infos zu der Legacy of Thieves Collection haben wir in einem weiteren Beitrag für euch.

Knapp zwei Wochen nach dem Release der Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint übrigens der Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Kinos. Den ersten Trailer zum Film samt Beschreibung der Handlung präsentieren wir euch ebenfalls in einem weiteren Beitrag. Weitere Informationen zu den Preisen und der Vorbestellung findet ihr außerdem im PlayStation Blog.