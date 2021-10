Gestern veröffentlichte Sony den ersten Trailer zu dem kommenden Uncharted Film. Außerdem gab man bekannt, dass das actiongeladene Adventure im Februar nächsten Jahres exklusiv im Kino anlaufen werde.

Die Uncharted-Reihe aus dem Hause Naughty Dog gehört zu den meistverkauften und beliebtesten Videospielen aller Zeiten. Nachdem sogar schon ein Buch von den Abenteuern des Nathan Drake berichtet hat, gibt es endlich erste Einblicke in den Kinofilm. Im Trailer sehen Tom Holland als einen jungen, aber smarten Nathan Drake, der sich gemeinsam mit seinem Mentor Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) auf sein erstes Abenteuer begibt.

In dem kommenden Uncharted Film begeben sich Nathan Drake und Sully auf die suche nach der Stadt aus Gold, Eldorado. Während dieser Suche erhofft Nate sich ebenfalls Spuren über seinen lang verschollenen Bruder Sam zu finden, der wohl ebenfalls nach dem „größten Schatz jemals“ geforscht hat.

Doch natürlich sind die beiden nicht allein auf der Suche. So entbrennt ein Wettlauf um den Globus, während Zuschauer sich auf guten Humor und knallharte Action-Szenen freuen können. Uncharted soll am 10. Februar 2022 im Kino erscheinen. Weitere Details zum Film erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal könnt ihr einen Blick hinter die Szenen werfen.

Ebenfalls im Frühjahr möchte Sony die Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf den Markt bringen. Frisch aufbereitet für PC und PlayStation 5 enthält diese Kollektion die beiden Titel Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy. Spieler können sich auf das Bereisen entlegener Orte wie den Dschungel Madagaskars freuen, während sie sich gleichzeitig in ein halsbrecherisches Abenteuer voller Gefahren stürzen. Weitere Details zu diesem Remaster findet ihr in diesem Beitrag.