Was vier Jahre nur den PlayStation-Spielern zur Verfügung stand, ist mit dem heutigen Tag auf für Gamer am PC erhältlich. God of War aus dem Jahr 2018 ist ab heute endlich auf Steam und dem Epic Games Store verfügbar. Anfänger können im PlayStation Blog einige nützliche Beginner-Tipps erhalten.

Eine außergewöhnliche Geschichte zwischen Vater und Sohn erwartet euch in dem preisgekrönten Meisterwerk God of War von Santa Monica Studio. Eingebettet in die Abenteuer und Mysterien des nordischen Pantheons stellt euch der beliebte vor eine Herausforderung, die über Midgard hinaus reicht.

Die God of War PC-Version ist mit besonderen Features bestückt, die euer Gameplay zu einer besonderen Erfahrung machen. Das Ultrawide-21:9-Format bereitet euch in Kombination mit den ausgeklügelten NVIDIA-Technologien einen intensiven Augenschmaus. Dank der individuellen Tastaturbelegung und Controller-Unterstützung könnt ihr euer Gameplay zusätzlich individualisieren.

Beim Kauf von God of War erhalten Spieler außerdem digitale Inhalte. Dazu gehören Rüstungssets für Kratos und Atreus sowie Schilddesigns. Mehr zu diesem epischen Erlebnis verraten wir euch in weiteren Beiträgen.