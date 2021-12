Seid ihr bereit in den Pantheon des Nordens einzutauchen? Der neue Trailer zu God of War gibt euch tiefe Einblicke ins Gameplay und verdeutlicht die technischen Besonderheiten der PC-Version.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am 20. April 2018 erschien God of War exklusiv für die PlayStation 4. Nachdem Kratos seinen Rachefeldzug gegen den Olymp beendet hat, zieht er sich in den hohen Norden zurück. Doch ein erneuter Schicksalsschlag lässt den Kriegsgott nicht zur Ruhe kommen, weshalb er sich gemeinsam mit seinem Sohn Atreus auf eine gefährliche Mission durch die neun Welten begeben muss. Während sich Vater und Sohn durch diese lebensbedrohlichen Umgebungen schlagen, muss sich Kratos mit seiner Vaterrolle zurecht finden. Wie ihm das gelingt und wie sich das auf die Zwischenmenschliche Beziehung der beiden auswirkt, erleben PC-Gamer Mitte Januar.

Weiterhin geht der neue Trailer zu God of War auf die grafischen Besonderheiten des Spiels ein. Für die PC-Version nutzt Santa Monica Studio die leistungsstarke NVIDIA-Technologien, die dem Spiel einen ordentlichen Boost verpassen. Diese Technologien ermöglichen unter anderem intensivere Schattenwürfe und verbesserte Screen Space Reflections. Bei diesem Prozess wird eine geringere Rechenleistung als bei Raytracing verwendet, um realistische Reflexionen in der Umgebung zu erzeugen. Außerdem sorgt NVIDIA Reflex für ein noch reaktiveres Gameplay, während NVIDIA DLSS dem Action Adventure eine allgemeine Leistungssteigerung verpasst.

Am 14. Januar 2022 erscheint God of War erstmals den PC. Wenn ihr weitere Informationen zu dieser Version erhalten möchtet, schaut doch im PlayStation Blog vorbei. In der Ankündigung der PC-Version gehen wir ebenfalls auf die technischen Besonderheiten des Spiels ein.