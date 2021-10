Am gestrigen Abend kündigten Santa Monica Studio und PlayStation eine PC-Version von God of War (2018) an. Diese soll Mitte Januar nächsten Jahres erscheinen und vor allem durch ihre grafischen Feinheiten glänzen. Darüber hinaus bietet diese neue Version besondere Gameplay-Freiheiten und eine Reihe verschiedener digitaler Inhalte.

Seitdem God of War 2018 exklusiv für die PlayStation 4 erschienen ist, hat sich das brutale Action Adventure um Kratos und seinen Sohn Atreus 19,5 Millionen Mal verkauft. Nun kündigt der Entwickler Santa Monica Studio im PlayStation Blog an, dass man Titel nun auch für PC-Spieler zugänglich machen werde. Mit der Unterstützung der entsprechenden Geräte können Fans der Reihe dieses epische Abenteuer in einer 4K-Auflösung bei einer unbegrenzten Bildrate genießen.

Zur weiteren Unterstützung der guten Grafik wird in der kommenden God of War-Version NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) auf RTX vollständig integriert sein. Damit leidet die Bildqualität des Spiels nicht unter der hohen Rechenleistung.

Für ein besonders cineastisches Erlebnis unterstützt das mythische Action Adventure das Bildformat 21:9. So könnt ihr das beeindruckende Panorama des weiten Nordens noch mehr genießen.

Auch in Sachen Gameplay will God of War mit neuster Technologie glänzen. Dank der „NVIDIA Reflex Low Latency“-Technologie erleben Spieler ein direkteres Spielerlebnis, das ihnen bessere Reaktionen und gewaltige Kombos erlaubt.

Weiterhin unterstützt God of War als ehemaliges PlayStation-Exclusive sowohl den DUALSHOCK 4 als auch DualSense Wireless Controller. Falls ihr also genug von der Tastatur habt und euch auch die individualisierbaren Tastenbelegungen nicht zusagen, könnt ihr einfach umswitchen.

God of War wird am 14. Januar 2022 auf Steam und dem Epic Games Store verfügbar sein. Dort können auch bereit Vorbestellungen getätigt werden. Weitere Informationen zum neusten Teil der Reihe, God of War: Ragnarök, findet ihr in diesem Beitrag von uns.