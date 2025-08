Ein kürzlich erschienenes YouTube-Video sorgt in der Witcher-Community für Aufsehen. Statt vertrauter REDengine-Grafik präsentiert es den berühmten Königspalast von Wyzima im Gewand der Unreal Engine 5. Mit gestochen scharfen Texturen, realistischen Lichtstimmungen und einer Detailfülle, die so im Original nicht zu finden war. Schon der erste Kameraschwenk über die imposanten Mauern wirkt wie ein Blick in eine modernisierte Version der Spielwelt.

„Wie aus einem anderen Spiel“ – Wyzima neu erleben

Der virtuelle Rundgang ist in acht Abschnitte gegliedert. Von den Gängen der Burg über Geralts privates Bade- und Ankleidezimmer bis hin zu Emhyrs Audienzsaal. Auch Kellergewölbe, gepflegte Gärten, Yennefers Gemächer und die ehrwürdige Statuenhalle werden gezeigt. Jeder Schauplatz wirkt, als sei er direkt aus einem aufwendigen Fantasy-Filmset übernommen worden.

Traumkulisse mit Grenzen – und einem großen Wunsch

So beeindruckend der Clip auch ist – es bleibt eine reine Schauvorlage. Das Projekt stammt nicht von CD Projekt Red selbst, sondern von einem Fan, der den ikonischen Schauplatz in moderner Technik nachgebaut hat. Spielbar ist die Szene daher nicht, und die Bildrate im Video ist nicht immer ganz flüssig. Für viele Zuschauer ist das allerdings nur ein kleiner Makel angesichts der sonstigen visuellen Wucht.

Neben den prachtvollen Bildern regt der Clip auch die Vorfreude auf die Zukunft an: The Witcher 4, das sich derzeit in Entwicklung befindet, könnte in ähnlicher grafischer Qualität erscheinen. Diesmal jedoch als vollwertiges Spielerlebnis. Bis dahin bleibt der Palast-Rundgang ein faszinierender Blick in das, was möglich wäre, wenn sich nostalgische Schauplätze mit aktueller Spitzentechnologie verbinden.