Zwischen Hoffen und Zweifeln: Die Preisfrage um GTA 6

Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet wie GTA 6. Seit Jahren ranken sich Spekulationen um Rockstars nächstes Open-World-Epos – von der Rückkehr ins neongetränkte Vice City bis hin zu technischen Quantensprüngen. Doch ein Thema überschattet alles: der Preis. Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte, dass der Titel erstmals die 100-Dollar-Marke knacken könnte.

Nun meldet sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Gespräch mit Variety zu Wort. Seine Botschaft: Man wolle sicherstellen, dass die Spieler nicht nur ein großartiges Spiel bekommen, sondern auch das Gefühl, einen fairen Preis zu zahlen. Klingt beruhigend – ist aber so vage, dass viele Fans weiter rätseln, ob sie am Ende wirklich glimpflich davonkommen.

„Fairer Preis“ oder PR-Floskel? Die Community reagiert scharf

Während manche Anhänger optimistisch bleiben und auf moderatere Preise hoffen, überwiegt in den Foren der Skeptizismus. „Das heißt doch nicht, dass sie nicht auf 80 Dollar hochgehen“, meint ein Nutzer im GTA 6-Subreddit. Andere vermuten, dass Rockstar den eigentlichen Gewinn ohnehin über Mikrotransaktionen im Online-Modus einfährt – so wie schon bei GTA 5 mit den berüchtigten Shark Cards.

Besonders kritisch sehen viele die Tatsache, dass noch keine Vorbestellungen möglich sind. Für einige ein Zeichen, dass Rockstar den Preis so lange wie möglich offenhalten will. „Ich glaube gar nichts, bis ich den Betrag im PSN sehe“, bringt es ein Fan auf den Punkt.

Der Countdown läuft – und die Gerüchteküche brodelt

Fest steht: Spätestens am 26. Mai 2026 fällt der Vorhang. Dann erscheint GTA 6 offiziell, und die Preisfrage wird endgültig beantwortet. Bis dahin dürfte das Thema weiter die Community spalten – und die Marketingabteilungen von Take-Two und Rockstar beschäftigen.

Eines ist sicher: Egal, ob 70, 80 oder 100 Dollar – GTA 6 wird eines der meistverkauften Spiele des Jahrzehnts. Doch ob Fans am Ende das Gefühl haben, „einen fairen Preis gezahlt“ zu haben, entscheidet sich nicht nur an der Kasse, sondern vor allem daran, ob Vice City den gigantischen Erwartungen standhält.