„Keine Ruhe nach dem Release“ – Gearbox verrät große Pläne

Der Countdown läuft: Am 12. September öffnet Borderlands 4 endlich die Tore zu seinem chaotischen Universum voller Beute, Bosse und überdrehter Sprüche. Doch wer dachte, dass der Shooter nach dem Launch einfach so im Regal verstaubt, täuscht sich gewaltig. Gearbox hat schon vorab eine detaillierte Roadmap enthüllt, die Fans zeigt, was sie in den kommenden Monaten erwartet – und dabei wird klar: Es gibt jede Menge Gratis-Content, der den Spielspaß weit über die Hauptstory hinaus verlängert.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Schon im Oktober steigt das erste saisonale Event mit dem klangvollen Namen „Horrors of Kairos“. Neben frischen legendären Waffen dürfen sich Spieler auf gruselige Wettereffekte und exklusive Kosmetika freuen. Später im Jahr folgt dann ein brandneuer Endgame-Boss, der selbst für erfahrene Vault Hunter eine harte Nuss darstellen dürfte. Für 2026 ist sogar eine neue Loot-Seltenheitsstufe („Pearlescent Rarity“) angekündigt – noch seltener und begehrter als legendäre Items.

„Wer mehr will, muss zahlen“ – die kostenpflichtigen Erweiterungen

Natürlich bleibt es nicht nur beim kostenlosen Nachschub. Gearbox schnürt auch gleich mehrere kostenpflichtige Pakete, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Dazu zählen die sogenannten „Bounty Packs“, die neue Missionen, Bosse, kosmetische Inhalte und sogar Fahrzeuge ins Spiel bringen. Wer sich für die Deluxe- oder Super Deluxe-Edition entscheidet, erhält diese Inhalte automatisch, alle anderen können sie einzeln dazukaufen.

Besonders spannend klingt das für Anfang 2026 geplante „Story Pack 1“, das nicht nur einen neuen spielbaren Vault Hunter, sondern auch eine völlig neue Region samt Haupt- und Nebenmissionen ins Spiel bringt. Damit unterstreicht Gearbox einmal mehr, dass Borderlands 4 nicht nur ein einmaliges Abenteuer, sondern ein langfristiges Erlebnis werden soll.

Ob man nun kostenlos weiterballert oder tief in die Tasche greift – klar ist: Die Macher von Borderlands 4 wollen dafür sorgen, dass auf Pandora und darüber hinaus so schnell keine Langeweile aufkommt.