Ein Shooter-Gigant unter Druck – und seine Antwort

Lange galt Call of Duty im Multiplayer-Segment als unangefochtener Platzhirsch. Doch mit Battlefield 6 rückt ein ernstzunehmender Konkurrent nach. Activision und die Entwicklerstudios Treyarch und Raven Software haben nun reagiert – und den Mehrspielermodus von Black Ops 7 in einem aufwendig produzierten Trailer enthüllt. Das Signal ist klar: Wer denkt, dass die Reihe müde geworden ist, wird eines Besseren belehrt.

Schon beim ersten Blick auf die neuen Karten wird deutlich, wie sehr die Macher auf Vielfalt setzen. Spielerinnen und Spieler erwarten verschneite Berghütten, düstere Militäranlagen, neonhelle Straßenschluchten und sterile Labore. Ganze 18 Maps stehen zum Launch bereit, sechs davon bereits in der Beta im Oktober. Darunter finden sich auch drei Fanlieblinge aus Black Ops 2, die überarbeitet zurückkehren.

Auch beim Waffenarsenal geizen die Entwickler nicht. Mehr als 30 Schießeisen sollen von Beginn an verfügbar sein – von futuristischen Sturmgewehren bis hin zu Klassikern mit neuem Anstrich. Für zusätzliche Spannung sorgen über 20 Scorestreaks, bei denen besonders ein Robo-Hund und ein bewaffneter Kampfroboter ins Auge stechen.

„Das Movement verändert alles“ – ein riskanter Schritt

Am meisten diskutiert wird jedoch eine Neuerung, die das Spielgefühl grundlegend umkrempeln könnte: das neue Movement-System. Es baut auf dem sogenannten Omnimovement aus dem Vorjahr auf, führt aber nun Walljumps ein. Spieler können sich von Wänden abstoßen, Sprünge aneinanderreihen und so völlig neue Taktiken entwickeln. Drei Wandsprünge hintereinander sind möglich – mit abnehmendem Schwung. Das eröffnet frische Wege, um Gegner auszutricksen oder Deckung zu erreichen.

Diese futuristischen Manöver dürften die Community spalten. Einerseits bieten sie eine noch dynamischere Spielweise, andererseits besteht die Gefahr, dass der klassische CoD-Flair darunter leidet. „Es wird spannend, wie die Fans reagieren“, hieß es im offiziellen Blogpost von Activision – und genau darauf setzt das Marketing: Neugier und Diskussion.

Die Beta vom 2. bis 8. Oktober wird zeigen, ob das Experiment gelingt. Sicher ist nur: Mit Black Ops 7 versucht Call of Duty, nicht nur Battlefield die Stirn zu bieten, sondern auch den eigenen Mythos neu zu erfinden. Und spätestens die Robo-Hunde werden für Gesprächsstoff sorgen.