Die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 6 endete mit einem überwältigenden Erfolg und zahlreichen neuen Meilensteinen in der Gaming-Community. Entwickler Treyarch und Publisher Activision bestätigten, dass die Beta-Phase Rekorde in vier verschiedenen Kategorien aufstellte.

Dass ein Call of Duty-Game im Laufe des Jahres erscheint, ist eigentlich nichts Neues. Doch scheint die Vorfreude auf Black Ops 6 gewaltig. Denn die Beta zu dem kommenden Shooter hat verschiedene Rekorde geknackt. So hat der Spieltest die höchste Anzahl an Spielenden, die meisten gespielten Stunden, die längste durchschnittliche Spielzeit pro Spielenden und die höchste Anzahl an absolvierten Matches erzielt.

„Unsere Teams haben fleißig Feedback gesammelt und arbeiten nun intensiv daran, das Spiel für den bevorstehenden Release am 25. Oktober fertigzustellen“, erklärt Treyarch. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen wird es in diesem Jahr keinen Early Access geben. Stattdessen plant Activision einen massiven globalen Launch am selben Tag für alle Plattformen.

Während der Open Beta von Black Ops 6 erhielten die Spielende die Gelegenheit, einige der neuen Gameplay-Mechaniken zu testen. Dazu gehören das Omnimovement-System und die überarbeiteten Gunsmith-Anpassungen. Die Beta war auf zwei Wochenenden verteilt und bot eine Reihe von Karten und Modi an. Dazu gehören Klassiker wie Team Deathmatch, Domination und Hardpoint. Der zweite Beta-Wochenende war für alle Spielende offen und stellte zwei neue Karten sowie den intensiven Gunfight-Modus vor.

Belohnungen der Beta

Besonders positiv wurde die Belohnungsstruktur der Beta aufgenommen. Community-Mitglieder, die in der Beta bestimmte Level erreichten, konnten exklusive kosmetische Items freischalten. Diese können auch nach dem offiziellen Release im Spiel verwendet werden. Darunter befindet sich das “Bug Smasher” Waffen-Blueprint, welches nur durch das Erreichen des maximalen Beta-Levels von 30 freigeschaltet werden konnte. Alle Details zur Beta findet ihr hier.

Handlung von Black Ops 6

Black Ops 6 spielt in den 1990er Jahren und verspricht eine Kampagne, die Spielende in eine düstere Spionagewelt voller Intrigen und Unsicherheiten entführt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wem man in dieser von Geheimnissen geprägten Geschichte vertrauen kann – und wem nicht. Ergänzt wird die Kampagne durch den Multiplayer-Modus sowie das beliebte Zombies-Erlebnis, das erneut mit rundenbasiertem Gameplay, neuen Waffen und Karten aufwartet.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, PlayStation und Xbox. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Weitere Details zum Shooter findet ihr in der folgenden Übersicht.