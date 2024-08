Mit der neuesten Enthüllung von Black Ops 6 haben Fans von Call of Duty einen Einblick in die kommende Zombies-Kampagne erhalten. Diese Fortsetzung der beliebten Reihe bringt nicht nur eine Story mit sich. Auch neue Gameplay-Erweiterungen sollen das Spielniveau anheben.

Die Handlung des Zombie-Modus von Black Ops 6 setzt die düstere Erzählung um das Requiem-Team fort. Dieses findet sich nun auf der mysteriösen Terminus-Insel wieder. Nach fünf Jahren Gefangenschaft sind Charaktere wie Grigori Weaver und Elizabeth Grey physisch und psychisch stark verändert. Diese Veränderungen beeinflussen nicht nur die Dynamik innerhalb des Teams, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich den Herausforderungen stellen. Für frischen Wind sorgt die philippinische Schmugglerin Maya Aguinaldo. Gemeinsam setzt sich das Team alten Feinden wie Dr. William Peck entgegen, während es nicht nur gegen Zombies sondern auch die inneren Konflikte kämpft.

Darüber hinaus wartet die Terminus-Insel, ein gefährlicher Außenposten im philippinischen Meer, mit Feinden wie den Manglers und Amalgams auf, die den Überlebenskampf auf ein neues Level bringen.

Erweitertes Gameplay

Black Ops 6 führt zahlreiche neue Gameplay-Elemente ein, die das Zombies-Erlebnis vertiefen und für noch mehr Spannung sorgen sollen. Eines dieser Features ist der Rampage Inducer. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, der in den ersten 20 Runden aktiviert werden kann. Er soll die Zombies in einen rasenden Wahnsinn zu treiben. Dieses Feature soll vor allem erfahrenen Spielenden eine neue Herausforderung bieten.

Ein weiteres zentrales Gameplay-Element im Zombies-Modus von Black Ops 6 ist das Essence- und Salvage-System. Diese Währungen sind entscheidend für den Fortschritt im Spiel, da sie verwendet werden, um Türen zu öffnen, Waffen zu verbessern oder wichtige Ausrüstungsgegenstände herzustellen. Essence wird durch das Ausschalten von Zombies gesammelt, während Salvage aus dem Boden gelootet werden kann. Damit lassen sich besondere Ausrüstungen wie Tactical Rafts oder Armor Upgrades erwerben. Diese Mechaniken bieten eine zusätzliche strategische Tiefe, da Spielende sorgfältig abwägen müssen, wie sie ihre Ressourcen einsetzen.

Die Einführung des Omnimovement-Systems bringt ebenfalls eine Veränderung mit sich. Spielende können nun in alle Richtungen sprinten, rutschen und tauchen, was das Ausweichen vor Zombiehorden erheblich erleichtert. Dieses System ermöglicht eine flüssigere und dynamischere Bewegung während des Kampfes. Dies kann besonders in brenzlichen Situationen von entscheidender Bedeutung sein kann. Zusätzlich bietet Black Ops 6 die Möglichkeit, zwischen der Ego- und der Third-Person-Perspektive zu wechseln, was für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgt.

Strategische Tiefe & Anpassungsmöglichkeiten

Die Anpassungsmöglichkeiten in Black Ops 6 sind ebenfalls umfangreich. Spieler können ihre Field Upgrades, Ammo Mods und Perks individuell anpassen, um ihre Spielweise zu optimieren. Diese können durch das Sammeln von Salvage und Essence weiter verbessert werden, was eine Vielzahl von Spielstilen unterstützt. Die Perk-a-Cola-Maschinen, die in der gesamten Spielwelt verteilt sind, bieten spezifische Vorteile wie erhöhte Gesundheit oder schnellere Regeneration.

Ein weiteres Highlight sind die Wonder Weapons, die mächtige und seltene Waffen darstellen, die durch das Pack-a-Punch-System noch weiter verbessert werden können. Diese Waffen bieten nicht nur erhebliche Feuerkraft, sondern auch überraschende Effekte, die den Kampf gegen die Zombiehorden erheblich beeinflussen können.

Weitere Einblicke in Black Ops 6

Wer weitere Einblicke in Black Ops 6 erhalten will, muss zum Glück nicht lange warten. Denn Geoff Keighley hat am Wochenende verkündet, dass der kommende Shooter bei der Opening Night Live der diesjährigen Gamescom vertreten sein wird. Welche Publisher und Games noch an der Gamescom teilnehmen könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen. Weitere Infos zu dem kommenden Call of Duty-Titel findet ihr hier.