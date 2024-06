Während des Xbox Games Showcase enthüllte Activision neues Material zu Call of Duty: Black Ops 6 sowie dessen Spinnennetz aus Intrigen. Die hauseigenen Studios Treyarch und Raven Software teilen sich wieder die Entwicklungsarbeit und präsentieren eine neue Kampagne, Mehrspieler-Modi und die Rückkehr der rundenbasierten Zombies.

Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 spielt in den frühen 1990er Jahren. In einer fiktiven Geschichte infiltriert eine dunkle Macht die US-Regierung. Die Spieler müssen als Abtrünnige gegen das System kämpfen, das sie einst geschaffen haben. Intrigen, Misstrauen und psychologische Enthüllungen stehen im Vordergrund.

Der Mehrspieler-Modus wird mit 16 neuen Karten starten. Dazu gehören 12 Standard-6v6-Karten und vier spezielle Einsatz-Karten für 2v2- oder 6v6-Spiele. Neue Bewegungsmechaniken wie die Omnibewegung erlauben es Spielern, in jede Richtung zu sprinten, zu rutschen und zu hechten. Das klassische Prestige-System kehrt zurück, ergänzt durch innovative Features wie größere Feind-Trefferzonen und HUD-Optimierungen.

Black Ops 6 bringt auch den rundenbasierten Zombie-Modus zurück, mit zwei brandneuen Karten zum Start. Spieler werden Geheimnisse und Power-Ups entdecken und Horden von Untoten besiegen. Die Dunkeläther-Geschichte aus Black Ops Cold War wird fortgesetzt.

Black Ops 6: Editionen & weitere Infos

Das Spiel wird in mehreren Editionen erhältlich sein: Standard, Deluxe und Ultimate. Vorbesteller der Ultimate Edition können die ersten beiden Kapitel bereits zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung spielen, ab dem 15. Oktober 2024.

Weitere Informationen werden während des Black Ops 6 Direct Livestreams am 13. Juni 2024 um 18 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Call of Duty enthüllt. Fans können sich auf exklusive Einblicke hinter die Kulissen und erste Gameplay-Szenen freuen.

Call of Duty: Black Ops 6 wird weltweit am 25. Oktober 2024 für PC, PlayStation und Xbox sowie Xbox Game Pass veröffentlicht. Die Spieler können sich auf eine spannende Kampagne, innovative Mehrspieler-Modi und die Rückkehr der rundenbasierten Zombies freuen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf die kommende Veröffentlichung vorzubereiten und sich über die verschiedenen Editionen und deren Vorbestellvorteile zu informieren.

