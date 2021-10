Am gestrigen Nachmittag stellten Treyarch und Activision den ersten Trailer zu dem Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard vor. Spieler finden sich in einem neuen Kapitel der Dunkeläther-Geschichte wieder und treffen auf den Aufstieg der Nazi-Zombies.

Der neue Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard hört auf den Namen Der Anfang. SS-Oberführer Wolfram Von List tritt über ein okkultes Artefakt in Verbindung mit dem Dunkeläther-Lord Kortifex der Unsterbliche. Durch diese Verbindung wandeln die Untoten wieder auf der Erde und drohen die Welt zu überrennen. Doch andere Entitäten des Dunkeläther rebellieren gegen Kortifex den Unsterblichen und verbünden sich mit einer Handvoll Soldaten. Im weiteren Spielverlauf erfahrt ihr mehr über Saraxis den Schatten, Bellekar den Warlock, Norticus den Eroberer und Invictor den Zerstörer. So viel sei aber bereits gesagt: Auch sie werden auch mit besonderen Artefakten ausstatten, die euch besondere Mächte verleihen.

Die Settings & Gegner

Der vier Spieler-Coop des Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard bietet insgesamt vier Locations, in denen sich die Macht des Kortifex ausbreitet: Stalingrad, Merville, Paris und Shi No Numa. Während der Kämpfe werden die Spieler von dem erpressten Professor Krafft durch das Setting geführt. Krafft musste gegen seinen Willen für Oberführer Wolfram Von List arbeiten, weshalb er sich bestens mit der Materie auskennt.

Je weiter die Runden voranschreiten, desto tödlicher werden eure Gegner. Während die 08/15-Zombies zwar lästig, aber kontrollierbar sind, stellen die Sturmkrieger eine besondere Herausforderung dar. Dabei handelt es sich um 2,50 Meter große, untote Riesen, die mit einem Maschinengewehr um sich schießen.

Wenn Spieler Aufgaben abschließen, werden sie unter anderem mit dem Aufopferndem Herzen ausgestattet. Einem Objekt, das ihnen das Freischalten besonderer Buffs erlaubt. Sowohl Anfänger als auch Zombie-Veteranen werden laut Treyarch auf ihre Kosten kommen, während sie sich den gemeinsam durch die Maps schießen.

Wenn ihr mehr zu diesem okkulten Schlachtfest erfahren möchtet, empfehlen wir euch das Interview mit den Entwicklern. Der Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard wie das Hauptspiel am 5. November für PC, Xbox und PlayStation online. Mehr zu dem Multiplayer-Modus erfahrt ihr in einem weiteren Beitrag von uns.