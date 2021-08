Am gestrigen Abend wurden in dem Multiplayer Warzone weitere Details zu Call of Duty: Vanguard enthüllt. Auch das Release-Datum wurde bekannt gegeben. Am 5. November soll der neue Shooter für PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Weitere Enthüllungen nennen wir euch im folgenden Artikel.

Mit Call of Duty: Vanguard sollen Fans wie nie zuvor in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eintauchen. Dabei werden sie an der Ost- und Westfront, dem Pazifik und in Nordafrika die Schicksale von vier Soldaten verfolgen. Jeder von ihnen arbeitet an seiner Front daran, die Welt vor den Achsenmächten zu bewahren. Hier sind die die großen Helden:

Sergeant Arthur Kingsley, 9. Fallschirmspringerbataillon, britische Armee

Lieutenant Polina Petrova, 138. Infanteriedivision, Rote Armee

Lieutenant Wade Jackson, Aufklärungsgruppe 6, United States Navy

Private Lucas Riggs, 20. Bataillon der 9. australischen Infanteriedivision, britische achte Armee

Von Tag Eins an wird Call of Duty: Vanguard den riesigen Multiplayer-Modus unterstützten, der 20 neue Maps für mutige Kriegshelden bereit hält. Davon sind 16 fürs Core-Gameplay entwickelt worden. Außerdem sorgt Entwickler Sledgehammer Games für bahnbrachenden Detailreichtum und ein dynamischeres Kampfsystem durch folgende Features:

Erweiterter Waffenbau: Neue Individualisierungsmöglichkeiten & mehr Details als je zuvor



Neues Calibersystem: Noch nie dagewesene Auswirkungen auf Gameplay & Umgebung durch dynamischere Schussraten, Zerstörung und Abtrennungen von Extremitäten



Neue Generation der 2v2-Gunfights



Demnächst sollen weitere Informationen zur Beta und weiteren Details folgen.

Call of Duty: Vanguard – Die Zombies kommen!

Zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty Zombies wird es ein Crossover geben. Denn bei dem Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard handelt es sich um ein Prequel zu dem Zombie-Modus von Black Ops Cold War. Treayarch erzählt somit die spannende Geschichte um den Dunkeläther weiter und verspricht damit neue Details zu enthüllen.

Der mittlerweile kultige Zombie-Modus soll um Halloween seinen Weg zu Call of Duty Vanguard führen.

Ein neues Warzone

Auch der Multiplayer Call of Duty: Warzone wird ein neues Gewandt erhalten. Neben einer neuen Karte hat Publisher Activision noch einen größeren Plan in der Tasche: Die vollständige Integration von Call of Duty: Vanguard und Warzone. Diese neue Art der Vernetzung soll Spielern eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten bescheren. Dazu gehören: Neue Karten, Modi, Playlists, Saison-Events und Community-Feiern. Einige Wochen vor dem Release sollen weitere Informationen zu dieser besonderen Verschmelzung bekannt gegeben werden.

Zu guter Letzt folgen Entwickler und Publisher endlich den Bitten der Fans und führen ein neues Anti-Cheat-System ein. Dazu erfahrt ihr hier mehr. Außerdem können Gamer an der PlayStation generationenübergreifendes Gameplay genießen. Denn Gamer ans PlayStation 4 & 5 werden in den Multiplayer-Modi aufeinander treffen.