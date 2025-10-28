Der Traum wird wahr – aber anders, als gedacht

Was viele Spieler nie mehr für möglich hielten, wird jetzt Realität: World of Warcraft kommt auf die Xbox. Damit erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch unzähliger Fans, die das legendäre MMORPG lieber mit Controller als mit Maus und Tastatur erleben möchten. Doch wie so oft im Gaming-Universum steckt der Teufel im Detail.

Denn laut einem Bericht des Branchenportals Windows Central wird es keine klassische Konsolenversion von WoW geben. Stattdessen verwandelt sich die nächste Xbox-Generation in etwas ganz Neues – eine Art Hybrid zwischen Konsole und PC. Durch die vollständige Integration von Windows soll die Xbox künftig wie ein vollwertiger Computer funktionieren. Wer möchte, kann darauf verschiedene Launcher starten, darunter auch Battle.net. Damit öffnet sich die Tür zu Azeroth erstmals auch für Konsolenspieler – wenn auch auf einem ungewöhnlichen Weg.

„Die Xbox wird zum PC“ – Microsoft bricht alte Grenzen auf

Was nach einem technischen Gimmick klingt, ist in Wahrheit ein radikaler Schritt: Die neue Xbox wird laut Windows Central zum ersten Mal in ihrer Geschichte komplett mit Windows laufen. Das bedeutet, dass Spieler künftig PC-Titel direkt auf der Konsole starten können – inklusive Spiele, die bislang nie für Konsolen erschienen sind. Auch World of Warcraft, seit fast 20 Jahren fest in der PC-Welt verankert, profitiert davon.

Der Schritt passt perfekt in Microsofts Strategie, die Grenzen zwischen PC- und Konsolen-Gaming endgültig verschwimmen zu lassen. Schon länger setzt das Unternehmen auf Crossplay, Cloud-Gaming und die Xbox-App für Windows. Mit der kommenden Konsolengeneration verschmilzt nun alles zu einem Ökosystem. Damit wird die Xbox faktisch zu einem Gaming-PC – nur kleiner, leiser und „wohnzimmertauglich“.

Wann das neue Modell erscheint, ist allerdings noch unklar. Offizielle Angaben gibt es bisher keine, doch die Vorfreude in der Community ist groß. Schließlich ist die Aussicht, mit einem Controller auf dem Sofa durch Sturmwind zu laufen, ein jahrzehntelanger Wunschtraum vieler Fans.

Ob Blizzard auch eine „echte“ Konsolen-Version für PlayStation oder Nintendo plant, bleibt offen. Doch eins steht fest: World of Warcraft hat einen neuen Kontinent erobert – den des Wohnzimmer-Gamings.