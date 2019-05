Minecraft Earth angekündigt

Minecraft erfreut sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit. Nun hat Microsoft bekannt gegeben, dass es eine Augmented Reality-Version von Minecraft namens Minecraft Earth zum 10-jährigen Jubiläum entwickelt, die auf iOS und Android veröffentlicht werden soll. Eine Closed Beta soll noch diesen Sommer beginnen.

Das Unternehmen aus Seattle sagte: „Wir können uns keinen besseren Weg vorstellen, um unser 10-jähriges Bestehen zu feiern, als Ihnen endlich unser Augmented-Reality-Handyspiel „Minecraft Earth“ zu präsentieren, das sowohl für iOS als auch für Android kostenlos verfügbar sein wird. Es wird ein Minecraft, wie Sie es noch nie erlebt haben und bietet Ihnen das Beste aus Minecraft im wirklichen Leben!“





Microsoft ging noch ein bisschen näher auf das Spiel ein: „Gehen Sie auf Abenteuer: In „Minecraft Earth“ bewegen Sie sich in der realen Welt, um Blöcke, Truhen und mehr zu finden. Beim Laufen können Sie Abenteuer entdecken, kleine Teile von Minecraft-Welten, in voller Augmented Reality Lebensgröße. Ihr Bürgersteig wird zu einer Mine, in der sich unter Ihren Füßen Diamanten befinden können, oder es gibt im örtlichen Park Minecraft-Bäume, in denen Skelette lauern, bereit für einen Kampf! Die Spieler sammeln Ressourcen, kämpfen gegen Mobs und sammeln Erfahrungspunkte.“

„Sammeln, erkunden und überleben: In „Minecraft Earth“ gibt es viele der Vanilla Minecraft-Mobs, die unsere Spieler kennen und lieben, sowie neue, deren Enthüllung wir kaum erwarten können. Im Laufe der Zeit erhalten die Spieler die Möglichkeit, einzigartige Varianten zu entdecken und zu sammeln und damit Builds zu füllen, Ressourcen zu sammeln und Herausforderungen in der Nähe anzunehmen. Erleben Sie Ihre Kreationen in Ihrer Umgebung: Mit Bauplatten können die Spieler ihre eigenen permanenten Kreationen in „Minecraft Earth“ erstellen – die beste Umsetzung des kreativen Geistes des Vanilla-Spiels. Bauen Sie in kleinen Umgebungen in Tischgröße, in denen Sie von oben interagieren können, oder platzieren Sie Ihre Bauplatten auf dem Boden, um Ihre Kreationen draußen in Lebensgröße zu sehen.“

Minecraft Earth unterstützt außerdem Folgendes: „Collaborative Multiplayer: Jeder, der ein AR-fähiges Smartphone besitzt und „Minecraft Earth“ installiert hat, kann schnell an Ihrer aktuellen Sitzung teilnehmen und gemeinsam mit Ihnen Spaß haben.“