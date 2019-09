Pokémon Schwert und Pokémon Schild werden am 15. November für Nintendo Switch veröffentlicht. Im Vorfeld wird es einen 24-Stunden Stream geben, der euch die neue Welt der Pokémon näher bringen soll.

Gegen Ende nächster Woche, am 4. Oktober, wir der Stream, der auf den Namen Pokémon-Live-Kamera hört, live gehen. Die „Kamera“ nimmt die Spieler mit in den Wirrscheinwald in der Galar-Region. Anschauen kann man sich den Stream auf der offiziellen Webseite von Pokémon Schwert & Schild sowie auf Twitch.

The Pokémon Company gab zudem bekannt, dass alle Käufer der Pokémon Schwert und Pokémon Schild-Doppelpack-Edition + SteelBook als besonderen Bonus zwei Codes erhalten werden, die sie pro Spiel einlösen können und Dynamaxkristalle erhalten. Mit diesen können sich Spieler Dynamax-Larvitar und Dynamax-Miniras in besonderen Dyna-Raids stellen. Ansonsten kann man diese erst im späteren Verlauf des Spiels begegnen.

Die beiden Versionen Pokémon Schwert & Schild erscheinen am 15. November exklusiv für Nintendo Switch.