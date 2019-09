My Hero One’s Justice 2 wird im Laufe des Jahres 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht, wie Publisher Bandai Namco ankündigt.

In My Hero One’s Justice 2 können die Spieler aus einem „riesigen Kader“ von Helden und Bösewichten aus My Hero Academia ein Team von drei Kämpfern zusammenstellen und sich mit Rivalen messen. Es wird erstmals auf der New York Comic Con 2019 spielbar sein, die vom 3. bis 6. Oktober im Javits Center in Manhattan stattfindet.