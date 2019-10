Square Enix kündigte heute Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition mit einem neuen Trailer offiziell an. Seit Juli kursierten die Gerüchte darüber, nun ist sicher, daß Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition am 5. November auf PC, PS4 und Xbox veröffentlicht wird.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die neue Kollektion wird das Originalspiel, alle sieben seit 2018 veröffentlichten DLC-Erweiterungen sowie ein Bonus-Outfit für Lara Croft enthalten. Square Enix hat auch angekündigt, dass zusätzliche Gameplay-Anpassungen vorgenommen werden, um alle DLCs zusammenzuführen.

Shadow of the Tomb Raider ist der beliebteste Teil der Action-Adventure-Reihe und wurde 2018 von Entwickler Eidos Montreal und Herausgeber Square Enix veröffentlicht. Schauplatz des Spiels sind die tropischen Regionen Südamerikas. Shadow of the Tomb Raider ist der letzte Teil von Lara Crofts Origin-Trilogie und gilt als die beste, raffinierteste Umsetzung der Reihe.