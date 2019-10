Wie auf Twitter angekündigt, hat The Pokemon Company einen neuen Trailer für Pokemon Sword and Shield veröffentlicht. Darin bekommen wir einen ersten Einblick in die neue Gigadynamax-Formen, welche eine Handvoll klassischer Pokémon der 1. Generation in den am 15. November erscheinenden Switch-Spielen annehmen können.

Der Trailer zeigt Gigadynamax-Pikachu, dessen elektrischer Angriff zu einem G-Max Volt Crash wird, der Schaden verursacht und alle Gegner lähmt. Der andere Starter aus den Pokemon Let’s Go-Spielen, Eevee, bekommt ebenfalls eine Gigadynamax-Form. Es wird dadurch noch flauschiger und seine Attacken vom Typ Normal verwandeln sich in G-Max Cuddle. Zusätzlich zum Schaden wird durch diesen Zug ein Pokémon des anderen Geschlechts verführt.

Andere klassische Pokémon, die bei Gigadynamax neue Formen annehmen können, sind Smettbo, Glurak und Mauzi. Besonders spassig dabei ist die Long Cat-Form von Mauzi, die irgendwie an Monty Phytons Flying Circus erinnert.