Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben den Debut Trailer für Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack veröffentlicht, welches Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX, und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX enthält.

Das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack ist ab dem 14. Januar 2020 für PlayStation 4, Switch und PC via Steam erhältlich. Die Umsetzungen im Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack bringen grafische Verbesserungen und Zusatzinhalte wie Kostüme, Anpassungen, neue Monster und die Möglichkeit, weitere Charaktere am Kampf teilnehmen zu lassen, enthalten.

Zu den Spielbeschreibungen: