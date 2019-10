Koei Tecmo und GUST Studios haben einen neuen Trailer für Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout veröffentlicht, in dem die kommenden Charaktere des Rollenspiels vorgestellt werden.

Dieses kommende Spiel wird einen brandneuen Handlungsstrang in der Atelier-Serie einleiten und den jugendlichen Tomboy Ryza begleiten, der davon träumt, mit seinen Freunden dem alltäglichen Dorfleben zu entkommen.

Während sie auf der Suche nach Abenteuern eine verbotene Insel erkunden, entdecken sie einen älteren Zauberer, der ihr Leben für immer verändert. Er bringt Ryza die bezaubernden Wege der Alchemie bei, was sie bald dazu veranlasst, ihre Heimatstadt vor einer mysteriösen und tödlichen Dunkelheit zu retten, die unter der Oberfläche lauert.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout werden am 1. November für die Nintendo Switch veröffentlicht.