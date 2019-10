Square Enix hat ein neues Video namens „Inside Final Fantasy VIII Remastered“ veröffentlicht, in dem sie einen Einblick in die Geheimnisse der Entwicklung des Spiels geben. In Interviews mit Regisseur Yoshinori Kitase, Produzent Shinji Hashimoto und Art Director Yusuke Naora werden Anekdoten über die Entstehung und Inspirationen des japanischen Rollenspiels erklärt.

In Final Fantasy VIII Remastered hat die Militärnation Galbadia, unter dem Einfluss der Zauberin Edea, dem Dukedom of Dollet den Krieg erklärt, welches daraufhin die Söldnertruppe SeeD zu Hilfe rufen muss. Squall Leonhart, ein neues Mitglied von SeeD, wird zusammen mit seinen Freunden und Rinoa Heartilly, dem Mitglied einer Widerstandsgruppe, in den Krieg hineingezogen, ohne sich ihrer schicksalhaften Aufgabe bewusst zu sein, die Welt zu retten.

Final Fantasy VIII Remastered ist im Nintendo eShop für die Nintendo Switch erhältlich.