Niantic hat angekündigt, wann der nächste Pokémon GO Community Day stattfinden wird und dass Panflam das zentrale Pokémon sein wird.

Bei den Community Days handelt es sich um monatliche Events, bei denen ein spezielles Pokémon für einige kurze Stunden auf der ganzen Welt erscheint. Pokémon, die während des Events gefangen werden, beherrschen einen exklusiven Angriff.

Welcher das bei Panflam ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Schimpansen-ähnliche Pokémon kann zu Panpyro und Panferno weiterentwickelt werden. Wie bei früheren Community Days ist es wahrscheinlich, dass Trainer auch Shiny Panflams fangen können.

Der Community Day findet am Samstag, den 16. November 2019, zwischen 11 und 14 Uhr statt. Wie bei vorherigen Community Days auch, können Eier in dieser Zeit viermal so schnell ausgebrütet werden und Lockmodule halten drei Stunden lang.