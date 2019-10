Humble Bundle und Entwickler Gears for Breakfast haben A Hat in Time für die Nintendo Switch veröffentlicht, das ab sofort über den eShop erhältlich ist. Beim Start wird auch der optionale DLC Seal the Deal zum ersten Mal auf Konsolen erhältlich sein.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Hauptrolle in A Hat in Time spielt ein junges, zeitreisendes Mädchen mit einem großen Zylinder. Ziel des Spiels ist es, neue Hüte zu finden, zu sammeln, zu nähenund diese mit Abzeichen aufzuwerten. Ein lokaler Koop-Modus wird ebenfalls unterstützt.

Der Seal the Deal DLC bringt einige neue Funktionen in A Hat in Time, darunter ein neues Kapitel, ein neuer Schwierigkeitsgrad, neue Zeitrisse und neue Outfits.