Heute morgen fand die feierliche Eröffnung des Pokémon Center London statt, ein Pop-up-Laden für exklusiven Pokémon-Merchandise. Daß zu dieser Eröffnung ein reger Andrang zu erwarten war, war jedem klar. Doch der Andrang fiel noch wesentlich stärker aus als erwartet, und so musste das Einkaufszentrum, in dem sich der Laden befindet, die Warteschlange um 13 Uhr schon wieder schliessen. Drei Stunden nach Eröffnung und neun Stunden vor Schließung des Ladens.

„Die Warteschlange für den Eintritt in das Pokémon Centre London ist für heute geschlossen. Es gibt eine Verkaufsbeschränkung für einige Artikel, um sicherzustellen, dass möglichst viele Kunden das Erlebnis und die verfügbaren Produkte genießen können. Wenn Sie mit einer Pflegekraft reisen, melden Sie sich bitte bei einem Sicherheitspersonal am Eingang des Geschäfts. Dieses wird sich bemühen, Ihnen so bald wie möglich Zutritt zu gewähren.“

Viele Fans waren schon in den frühen Morgenstunden vor Ort, um einen Platz möglichst vorne in der Schlange zu bekommen. Eine Nutzerin auf Twitter meldete ihre Ankunft am Pokémon Center London um 4 Uhr früh. Sie war damit die 10. in der Schlange. In den folgenden Stunden verlängerte sich die Schlange rasant, bis die Ladenbesitzer die Notbremse ziehen mussten.

Das Pokémon Center London wird noch bis zum 15. November geöffnet sein, täglich von 10-22 Uhr. Wenn ihr in dieser Zeit in London seid und einen Abstecher dorthin plant, bringt euch viel Zeit mit.