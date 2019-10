Activision und Infinity Ward wollen mit Call of Duty: Modern Warfare einige wichtige Änderungen vornehmen. Die drei Hauptbereiche, auf die sich das Spiel konzentriert, sind die erstmalige Einführung des plattformübergreifenden Crossplay, das Entfernen der Season Pass- und DLC-Multiplayer-Kartenpakete aus früheren Spielen und die gleichzeitige Veröffentlichung von Multiplayer-Karten und -Modi nach dem Start auf allen Plattformen. Activision und Infinity Ward haben sich heute mit der Frage befasst, wie Call of Duty: Modern Warfare ein Battle Pass-System anstelle eines Loot Box-Systems aus den früheren Spielen verwenden wird, so das Magazin mxdwn.

Die Verwendung eines Battle Pass-Systems bedeutet, dass „alle funktionalen Inhalte, die sich auf die Spielbalance auswirken, wie z. B. Basiswaffen und Anhänge, einfach durch Spielen des Spiels freigeschaltet werden können.“ Mit dem Battle Pass-System können die Spieler die Inhalte sehen, die sie verdienen oder kaufen. Wie die meisten Spiele, die ein Battle Pass-System verwenden, wird ein neuer Battle Pass mit einer neuen Saison gestartet, damit die Spieler neue Inhalte verdienen können, die zu jeder Saison passen.

Durch das Spielen erhalten die Spieler COD-Punkte. Es wird einen kostenlosen Premium-Stream mit Inhalten geben. Neue Waffen können spielerisch erworben werden. Anhänge können auch entsperrt werden, indem Sie das Spiel einfach so spielen, wie es während der Beta war. Das Battle Pass-System wird nach dem Start des Spiels hinzugefügt. Das Call of Duty-Team sagte: „In erster Linie konzentrieren wir uns alle darauf, die Erfahrung des ersten Tages großartig zu machen. Zweitens ist es uns wichtig, dass jeder, der Modern Warfare spielt, die Möglichkeit hat, sich durch das neue Spiel zu arbeiten und alle Belohnungen freizuschalten, die es gibt. Wir gehen davon aus, dass wir dieses System für Modern Warfare noch in diesem Jahr einführen können. “