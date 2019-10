Auf der PDXCON am Wochenende hat BigBen Entertainment das RPG Vampire: The Masquerade – Swansong angekündigt. Vampire: The Masquerade – Swansong ist eine originalgetreue Adaption der fünften Ausgabe des Tabletop-Rollenspiels Vampire: The Masquerade und soll im Jahr 2021 erscheinen. Entwickelt wird es von Big Bad Wolf (The Council).

Ähnlich wie The Council soll Swansong eine narratives Rollenspiel sein, das eine komplexe Geschichte zwischen den Perspektiven dreier verschiedener Vampire miteinander verwebt.