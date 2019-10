Das neue Virtual-Reality-Abenteuer von Maze Theory, Doctor Who: The Edge of Time wird am 12. November 2019 veröffentlicht. Das Spiel ist ein VR-Abenteuer, das alle Kultelemente ​​der langjährigen BBC-Science-Fiction-Serie enthält.

Die Spieler können die Tardis steuern, den berühmten Sonic Screwdriver verwenden, vor den Weeping Angels fliehen und sogar eine Dalek-Muschel steuern. Es wird auch Auftritte der aktuellen Ärztin Jodie Whittaker und der Stimme der Daleks, Nicholas Briggs, geben.

Doctor Who: The Edge Of Time wird am 12. November 2019 für PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive und HTC Vive Cosmos veröffentlicht.