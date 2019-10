Age kündigte den vorläufigen Titel „Kimi ga Nozomu Eien Reboot“ während seines Live-Streams „Age 20th Anniversary Broadcast [Still Breathing]“ an. Da sich Kimi ga Nozomu Eien Reboot noch in der Planungsphase befindet, wurden keine detaillierten Informationen bekannt gegeben. Es wurde jedoch angekündigt, dass das Unternehmen die Spielteile weiterentwickeln und mit der Muv-Luv-Serie verbinden möchte.

Kimi ga Nozomu Eien ist ein visueller Roman, der erstmals im August 2001 für den PC veröffentlicht wurde, gefolgt von Dreamcast im September 2002 und PlayStation 2 im Mai 2003.