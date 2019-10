DICE hat einen neuen Trailer für die bevorstehende Erweiterung „War in the Pacific“ veröffentlicht. Darin ist so ziemlich alles zu sehen, was Spieler in dem kostenlosen Update nächste Woche erwarten können.

Das Pacific-Update enthält drei neue Karten. Am Ende des Trailers sieht man eine Luftaufnahme von Wake Island, der wohl ikonischsten Karte der Battlefield-Serie. War in the Pacific ist das fünfte Kapitel von Battlefield 5, in dem zwei neue Fraktionen mit US-amerikanischen und japanischen Truppen eingeführt werden und wird am 31. Oktober erscheinen.