EA hat bestätigt, dass das kommende Command & Conquer Remastered seinen 2D-Wurzeln treu bleiben wird. Dazu wurde auch direkt der erste Gameplay-Teaser veröffentlicht. Zusätzlich verriet Produzent Jim Vesella in einem neuen Blog-Beitrag weitere Details zum visuellen Stil und den Unterschieden des Remasters.

„Wir sind bereit, den Remaster mit anderen zu teilen. Er wurde im klassischen visuellen 2D-Stil entwickelt und ermöglicht es uns, den Originalspielen so authentisch wie möglich zu bleiben“, schreibt der Produzent.

„Wenn Sie sich vielleicht an einen der ersten Posts erinnern, ist es unser Plan, die klassischen Spiele neu zu gestalten (nicht neu zu erstellen). Kreativ bedeutet dies, dass unser Leitgedanke immer darin bestand, dem ursprünglichen Gefühl treu zu bleiben, und wir sind ständig auf der Suche nach Wegen, um dieses Ziel zu erreichen. Als wir den Quellcode von C & C Tiberian Dawn und C & C Red Alert wiederhergestellt haben, haben wir eine brauchbare Möglichkeit gefunden, um das Gameplay, das Spielgefühl und das Erscheinungsbild der Legacy-Titel exakt wiederzugeben. Wir waren der Meinung, dass der 2D-Stil der beste Weg ist, all diese Elemente zusammenzuführen und letztendlich die gesuchte Authentizität zu erreichen.“

Jim Vesella