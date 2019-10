The Last of Us 2 wurde Berichten zufolge verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel am 21. Februar 2020 veröffentlicht werden. Nach Informationen von Kotaku wurde der Termin auf das Frühjahr 2020 verschoben. Kotaku berichtet auch, dass eine offizielle Ankündigung später in dieser Woche erwartet wird.

Sollte das stimmen, wäre das ziemlich überraschend. Naughty Dog hatte sich lange Zeit nicht festlegen wollen, was das Erscheinungsdatum betrifft. Als bekannt wurde, dass The Last of Us nächsten Februar für PS4 erscheinen wird, schien das Erscheinungsdatum endgültig.

Nun scheint es, dass PS4-Besitzer noch einige Monate warten müssen, um Ellies und Joels Geschichte fortzusetzen.