Personalisierbarer Bierkrug mit Wolf

Dein Partner ist Game of Thrones-Fan und trinkt gerne Bier? Dann ist vielleicht dieser Personalisierbare Bierkrug genau das richtige Geschenk für ihn. Der Satz „Winter is coming“ kann auf so viele kreative Arten umgestaltet werden, daß bestimmt für jeden das Passende gefunden werden kann. Erhältlich bei Radbag.

Sehen wir uns die Gesamtsituation doch einmal ganz unentspannt an: Zombie-Armee von Norden. Söldner-Heer von Süden. Luftwaffe minus ein Drittel. Alle misstrauen allen. Tante techtelmechtelt mit Neffen. Und saukalt ist’s auch noch. Tricky. Da trinken wir am besten einmal ein Bier. Oder mehrere. Vielleicht mit ein bisschen Hotpie, aber auf jeden Fall reichlich. Am besten aus dem Personalisierbaren Bierkrug mit dem Stark-Wolf und einem Text, den wir so lassen oder uns in Gottes Namen selbst ausdenken können. Wir werden es brauchen. Denn die Uhr tickt. Die Flocken rieseln. Und die eisigen Nebel wabern.

getDigital Arcade Block Kissen 5er Set

Retro-Fans, Gamer und generell alle Nerds & Geeks werden diese Kissen lieben. Simple Computerspiele sind oft die besten, deshalb ist der Arcade-Klassiker mit den bunten Blöcken auch immer noch eines der beliebtesten Spiele. Mit diesen Kissen kannst Du Dir das Spiel jetzt auf Dein Sofa holen! Und das beste: Auch der lange I-Stein ist immer dabei, versprochen!

Es handelt sich um ein volles Set aus 5 Kissen! Sie sind mit wunderbar flauschigem Velours bezogen, so dass Du die Kissen nicht nur zum Nachspielen von Tetris-Szenen nutzen kannst, sondern sie auch richtig gemütlich sind. Die Füllung besteht aus Mikrofaser (Polyester) und ist richtig schön weich. Sie eignen sich also richtig gut als Sofakissen, aber auch im Bett sind sie eine schöne Deko.

3D Crystal Pokéball mit Verfärbungsbasis

Dein Partner oder Partnerin ist großer Pokémon Fan? Dann ist der kleine, individualisierbare Pokéball vielleicht genau das Richtige. Wer wollte nicht schon immer mal einen echten Pokeball besitzen?

Die Kristallkugel ist aus einem hochwertigen K9-Kristall, graviert durch 3D-Laser-Gravur-Technologie. Die Basis lässt den Pokéball in verschiedenen Farben erstrahlen. 4,7 cm misst der kleine Pokéball im Durchmesser.

Fußmatte Spawn Point

Mit der Spawn Point Fußmatte zeigt ihr jedem, daß hier Gamer wohnen und was Gäste zu erwarten haben. Ein ideales Geschenk für den gemeinsamen Hausstand! Erhältlich bei Get Digital.

Du und Deine Gamer-Freunde und -Freundinnen werden aber sicher viel Spaß mit der Fußmatte aus robuster Kokosfaser haben. Schließlich freut man sich doch immer, wenn Freunde in der eigenen Basis auf der Map spawnen, oder? Und dabei haben sie mit dieser Fußmatte sogar noch saubere Schuhe!