Die BlizzCon 2019 steht vor der Tür und vermeintliche Leaks und Gerüchte über zukünftige Projekte von Blizzard reißen nicht ab. Zuletzt hat ein Werbetext zu dem bald erscheinenden Artbook „Art of Diablo“ die Fortsetzung von Diablo bestätigt. Doch nun ist sogar eine ganze Seite aus dem Buch geleakt worden.

In dem Auszug ist die Rede von Lilith, der Tochter Mephistos. Sie hatte in der Spielreihe nur einen Auftritt in einer Diablo 2-Quest. In den Romanen von Blizzard, findet sie mehr Erwähnung. In Diablo 4 soll sie hingegen ein Comeback feiern und wahrscheinlich eine wichtigere Rolle spielen.

Die BlizzCon findet am 1. und 2. November statt. Wir sind gespannt, was Blizzard alles ankündigen wird. Neben Diablo 4, wird eine Remastered Edition von Diablo 2 und Overwatch 2 im Internet heißt diskutiert.