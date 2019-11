Als Overwatch 2 vor wenigen Tagen auf der BlizzCon 2019 angekündigt wurde, waren die Entwickler schon sehr konkret, was neue PvE-Story-Missionen, Heldentalente, Karten und mehr anging. Wann Overwatch 2 aber tatsächlich veröffentlicht werden soll, wurde nicht erwähnt.

Im Gespräch mit VG24/7 erklärte Game Director Jeff Kaplan, dass selbst das Entwicklerteam des Spiels nicht sicher ist, wann die Fortsetzung erscheinen wird.

„Ich weiß, dass es eine lahme Antwort ist. Es tut mir sehr leid. Es ist nicht so, dass wir den Spielern als Letztes dieses streng geheime Ding mitteilen möchten. Es ist nur so, dass wir es nicht wissen.

Was uns bei Blizzard bei all unseren Spielen wichtig ist, ist, dass das Spiel großartig ist und die Spieler sagen:“ Ja, das ist fertig und jetzt ist die Zeit. Ich habe kein Date. Es ist nicht dieses Jahr, das ist es eine ziemlich sichere Antwort.

Ich habe das Gefühl, dass wir nächstes Jahr wieder über Overwatch 2 auf der BlizzCon sprechen werden. Wenn das hilft. „

Jeff Kaplan