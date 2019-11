Der chinesische Internetriese Tencent hofft, im Rahmen seiner Partnerschaft mit Nintendo auf dem westlichen Konsolenspielmarkt Fuß fassen zu können. Zu diesem Ziel will Tencent Konsolenspiele mit Nintendo-Charakteren entwickeln und damit nach Europa und in die USA expandieren.

Tencent und Nintendo stellten im August auf der ChinaJoy 2019, der größten Messe für Spiele und digitale Unterhaltung in Asien, die Strategie für die Veröffentlichung der Nintendo Switch in China vor. Die Partnerschaft, welche erstmals im April bekannt gegeben wurde, sieht vor, dass Tencent die Lokalisierung von Nintendos Präsenz in China übernimmt. Dazu gehört die Übersetzung bestimmter Nintendo Switch-Titel wie Super Mario Odyssey und Legend Zelda: Breath of the Wild sowie die Einrichtung von lokalen Server für Nintendo Switch Online.

Ein Bericht des Wall Street Journal zeigt jedoch, dass Tencent seine Partnerschaft mit Nintendo auch für andere Ziele nutzen will:

„Wir hoffen, Konsolenspiele mit Nintendo-Charakteren erstellen zu können und die Grundlagen der Entwicklung von Konsolenspielen für den westlichen Markt von den Nintendo-Ingenieuren zu lernen“, sagte ein Tencent-Offizieller, der darum bat, anonym zu bleiben.

Tencent, das umsatzstärkste Videospielunternehmen der Welt, betreibt seit längerer Zeit ähnliche Kooperationen. Gemeinsam mit Bluehole entwickelte das Unternehmen PUBG Mobile, die iOS- und Android-Version des Battle Royale-Shooters PlayerUnknown’s Battlegrounds und führte es in China ein. Tencent arbeitet auch mit Riot Games für League of Legends: Wild Rift, das irgendwann im Jahr 2020 erscheinen soll.

Nintendo sieht neben der Zusammenarbeit um die Switch weitere Möglichkeiten, nach China zu expandieren. Laut dem Bericht im Wall Street Journal, hat die japanische Firma externe Entwickler darum gebeten, Spiele speziell für junge Frauen zu entwickeln. Diese Zielgruppe ist in China besonders bei romantischen Spielen sehr präsent.