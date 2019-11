In den letzten Jahren sind einige brilliante Spiele erschienen, die sich mit Depression und anderen psychischen Erkrankungen beschäftigt haben. Der Erfolg einiger dieser Spiele, wie Sea of Solitude, zeigt, dass diese Themen in den Köpfen der Menschen präsent sind. Das heute für PC, Switch, PS4 und XBox One veröffentlichte Fractured Minds beschäftigt sich ebenfalls mit der Belastung, die mit psychischen Problemen einhergehen.

Das Spiel wurde von der unglaublich talentierten Emily Mitchell entwickelt, Gewinnerin des Bafta Young Game Designer Award. Sie hat dieses Spiel im Alter von nur 17 Jahren entwickelt. Ihr Ziel war, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen und zu zeigen, wie diese Themen durch Spiele kommuniziert werden können.

“Mit Fractured Minds möchte ich erreichen, dass sich Menschen, die an Angststörungen leiden, nicht mehr so alleine fühlen. Die Wirkung dieser Krankheit ist praktisch unsichtbar, während sie Betroffene von Innen auffrisst. Es ist wichtig darauf aufmerksam zu machen und Halt zu bieten. Ich schätze die Unterstützung, die mir geboten wurde und will Anderen so gut wie möglich helfen.“ Emily Mitchell

Fractured Minds

In Fractured Minds begiebt sich der Spieler auf eine Odyssee durch den Geist und die Psyche. Es gibt sechs verschiedene Bereiche, die jeweils einen unterschiedlichen Aspekt der psychischen Probleme darstellen. 80% der Einnahmen der Verkäufe des Spiels gehen an Mitchell und Safe In Our World, eine neu gegründete Wohltätigkeitsorganisation der Videospielbranche, die sich ganz der Mental Health Awareness verschrieben hat.