Das Indie-Game Sparklite ist ab sofort für Xbox One, PS4, Nintendo Switch und PC verfügbar. Das mit Spannung erwartete Indie-Juwel im Legend of Zelda-Stil hat schon vor der Veröffentlichung durch innovative Gameplay-Elemente für Aufsehen gesorgt.

Spieler tauchen in die Welt von Geodia ein, einem Land, das dank der Kraft von Sparklite zusammengehalten wird. Aber natürlich versucht eine böse Macht, die Kraft des Sparklite für eigenen bösen Zwecke zu nutzen, und es liegt an der Heldin Ada, die Welt zu retten.

„Sparklite ist ein Action-Abenteuer im skurrilen und sich ständig verändernden Land Geodia. Bekämpfe Gegner in Top-Down-Action mit einem Arsenal an Geräten, Waffen und Ausrüstung. Erkunde gefährliche Ecken der prozedural erzeugten Welt, besiege Titanen der Bergbauindustrie und nutze die Kraft von Sparklite! Alles in der Welt von Geodia ist durch Sparklite miteinander verbunden … es ist die Lebenskraft des Planeten und die Bewohner haben gelernt, wie man es sicher kanalisiert. Das blaue, leuchtende Erz kann als wiederaufladbare Energiequelle mit niedrigem Ladezustand genutzt werden. Oder für diejenigen, die mutig oder gierig genug sind, kann es für einen Machtanstieg mit schwerwiegenden Konsequenzen konsumiert werden. Geodias selbstbetitelter „Baron“ hat einen Plan ausgearbeitet, um den Sparklite-Kern der Welt abzubauen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Der Baron baut Sparklite in großen Mengen ab und verwendet das Erz erneut, um seine mächtigen Kriegsmaschinen zu befeuern, aber die Verschmutzung durch den verbrauchten Sparklite zerstört die Welt. Tiere sind zu gewalttätigen Monstern geworden, und die Umwelt verrottet. Das betroffene Land Geodia hat eine natürliche Verteidigung in seinem Sparklite-Kern. In regelmäßigen Abständen verursacht der Kern eine Störung, die die Welt neu ordnet und die Bemühungen des Barons zurücknimmt. Unsere Heldin Ada muss den Baron stoppen, bevor er den Kern erhalten und die Macht erlangen kann, eine neue Welt zu erschaffen, in der er die ultimative Macht hat. Ada ist eine mutige Mechanikerin und muss ihre List und ihr Können einsetzen, um die Handlanger des Barons in fünf verschiedenen Zonen zu besiegen. Ada muss mit Geodias seltsamen und wunderbaren Einwohnern zusammenarbeiten, um dem Baron entgegenzutreten und seine tödlichen Pläne zu bezahlen, bevor es zu spät ist. Unsere Heldin Ada muss in jede Zone der Welt reisen, um die Digsites des Barons zu schließen, bevor es zu spät ist …„

Entwickler RedBlue Games