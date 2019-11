Auf der XO19 wurde gestern auch ein neuer Trailer für das kommende Rollenspiel Wasteland 3 veröffentlicht, an dessen Ende endlich auch das Startdatum verraten wurde. Das von inXile und Deep Silver entwickelte Spiel wird am 19. Mai 2020 für PC, PS4 und XBox One veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

Der Vorbestellerbonus beinhaltet mehrere Gegenstände, um den Start in der Postapokalypse zu erleichtern, darunter ein spezieller Rangerhut mit Brille, Schneetarn-Waffen und eine Glänzende Ranger-Marke.