Das niedliche Adventure Woven ist ab sofort für PC, Switch, PS4 und XBox One erhältlich. Entwickelt von Alterego Games, bietet Woven ein etwas anderes Spielerlebnis als herkömmliche Adventurespiele.

In Woven begleiten Sie Stuffy, einen ziemlich mitgenommenen, tolpatschigen Plüschelefanten, der eine Welt aus Stoff, Wolle und Gefahren erkundet und dabei allerlei Rätsel zu lösen hat und epische Abenteuer erlebt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Dasein als Plüschtier hat aber auch so seine Vorteile. So kann man mithilfe von Blaupausen seine Form verändern und sich damit an bevorstehnde Aufgaben anpassen.

Spielbeschreibung: