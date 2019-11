Deep Silver und YS Net Inc. haben heute die lange erwartete Fortsetzung der Shenmue-Serie veröffentlicht. Das RPG Shenmue 3 ist ab sofort auf PlayStation 4 und PC verfügbar. In einem kürzlich veröffentlichten Video teilte der CEO von YS Net und Schöpfer der Serie Yu Suzuki seine Gedanken wenige Stunden vor der Veröffentlichung mit:

„Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung in den 18 Jahren seit Shenmue II. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Shenmue III etwas Besonderes für Sie wird, wirklich, ich danke Ihnen!“

Die Handlung der Shenmue-Serie:

Ryo Hazuki, die Hauptfigur in Shenmue 3, lässt seinen Vater von Lan Di, dem Chef der Untergrundorganisation Chi You Men, vor sich ermorden. Ryo erfährt von der Existenz eines mysteriösen Spiegelpaares und begibt sich nach Hongkong, um das Rätsel zu lösen und seinen Vater zu rächen. Ryo ist ein Fremder in einem neuen Land und erhält die Hilfe von Ren Wuying. Zusammen nehmen sie Kontakt mit Yuanda Zhu auf, nur um Lan Di bei seiner Flucht zu sehen. Ryo verfolgt weiterhin den Mörder seines Vaters und reist zum Dorf Bailu in Guilin. Unterwegs trifft er einen neuen Begleiter, Shenhua Ling, der sein Schicksal für immer ändern wird. Die Geschichte von Shenmue wurde ursprünglich für insgesamt elf Kapitel geschrieben.

Shenmue II brachte die Geschichte auf Kapitel sechs, von wo aus Shenmue III im Dorf Bailu fortfährt. Welche Geheimnisse stecken in den Zwillingsspiegeln? Wird Ryo in einem finalen Showdown gegen seinen Erzfeind Lan Di antreten? Was erwartet Ryo und Shenhua vom Schicksal?

Features von Shenmue 3: