Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben die nächste große Erweiterung für ihr MMORPG Neverwinter angekündigt. Infernal Decent soll am 21. Januar 2020 für den PC und zu einem späteren Zeitpunkt für Konsolen erscheinen. In der neuen Erweiterung soll den Spielern wortwörtlich die Hölle heißgemacht werden, wenn Wizards of the Coasts neustes Tabletop-Abenteuer Baldur’s Gate: Descent Into Avernus spielbar wird. Abenteurer schließen sich mit neuen Helden zusammen, um das Vallenhas-Anwesen aus den feurigen Tiefen von Avernus zu befreien.

