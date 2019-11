Die Nominierungen für die Game Awards 2019 wurden bekannt gegeben. Die seit 2014 verliehenen Auszeichnungen werden am 12. Dezember im Microsoft Theater in Los Angeles verliehen. Die Game Awards würdigen jeses Jahr kreative und technische Spitzenleistungen in der globalen Videospiel- und Esportbranche.

„Wir bringen eine vielfältige Gruppe von Spielentwicklern, Spielern und namhaften Menschen aus der Popkultur zusammen, um die Position des Spiels als die immersivste, herausforderndste und inspirierendste Form der Unterhaltung zu feiern und voranzutreiben. Wir bemühen uns auch, diejenigen anzuerkennen, die das Wohlbefinden der Community verbessern.„

Hier sind alle Nominierten für alle Kategorien:

Beste E-sportler

Kyle ‘Bugha’ Giersdorf

Lee ‘Faker’ Sang-hyeok

Luka ‘Perkz’ Perkovic

Bestes Esports-Spiel

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Content Creator des Jahres

Courage – Jack Dunlop

Dr. Lupo – Benjamin Lupo

Ewok – Soleil Wheeler

Grefg – David Martínez

Shroud – Michael Grzesiek

Spiel des Jahres

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Beste Regie eines Spiels

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Beste Story

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Beste schauspielerische Leistung

Ashly Burch as Parvati Holcomb, The Outer Worlds

Courtney Hope as Jesse Faden, Control

Laura Bailey as Kait Diaz, Gears 5

Mads Mikkelsen as Cliff, Death Stranding

Matthew Porretta as Dr. Casper Darling, Control

Norman Reedus as Sam Porter Bridges, Death Stranding

Beste künstlerische Gestaltung

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Bestes Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Beste Musik

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Bestes Multiplayer Spiel

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy’s The Division 2

Bestes VR/AR Spiel

Asgard’s Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe

Bestes Mobile Game

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Bestes Action Spiel

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus

Bestes Action/Adventure

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Bestes RPG

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Bestes Kampfspiel

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Super Smash Bros. Ultimate

Bestes Familienspiel

Luigi’s Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

Bestes Strategiespiel

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Bestes Sportspiel

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Bestes fortlaufendes Spiel

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Bester Community Support

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Fresh Indie Game präsentiert von Subway

ZA/UM for Disco Elysium

Nomada Studio for Gris

DeadToast Entertainment for My Friend Pedro

Mobius Digital for Outer Wilds

Mega Crit for Slay the Spire

House House for Untitled Goose Game

Spiel mit Auswirkungen