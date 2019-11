Wenn man an Fortnite denkt, fällt den meisten Leuten zuerst dessen Battle Royale Modus ein. Aber nach wie vor muß auch die Welt in Fortnite gerettet werden. Und für „Rette die Welt“ gibt es jetzt eine neue Möglichkeit dazu – Dungeons. In Fortnite: Rette die Welt gibt es jetzt ein neues, unterirdisches Gebiet zu entdecken, das in Hexylvania eingebettet ist. Spieler können neue Beute finden und neue Helden rekrutieren, um gegen die Horden von Monstern zu kämpfen, die ganz im Dungeon Crawler-Style dem Endboss im Weg stehen.

Auch im heutigen Fortnite-Update gibt der mysteriöse Sumpfritter sein Debüt, ebenso wie Nahkampfmeister Sumpfmonster-Ken. Der Mythische Sturmkönig tobt, aber wer ihn besiegt, kann seine mächtigen Waffen erbeuten. Weiter gibt es eine Crossover-Quest mit dem kürzlich angekündigten RPG Battle Breakers.

Im Detail könnt ihr die Neuigkeiten hier nachlesen.