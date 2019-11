One Piece: Pirate Warriors 4, der neueste Teil der One Piece Musou-Reihe, erscheint am 27. März 2020 für PC, PS4, XBox One und Switch. Bandai Namco hat mit dieser Ankündigung auch gleich einen neuen Trailer veröffentlicht.

„Die Pirate Warriors sind zurück und bringen eine explosivere Geschichte, mehr Umgebungen und noch verrücktere Angriffe in One Piece: Pirate Warriors 4 mit. Begleite Ruffy und die Strohhüte von Anfang an auf ihrer Reise durch verschiedene Inseln in der Hoffnung, den illustren Schatz zu finden – das One Piece. Spielen Sie sich durch einige der außergewöhnlichsten Bereiche der One Piece-Geschichte und treten Sie gegen unvergessliche Gegner an.



Wählen Sie aus einigen Ihrer Lieblingscharaktere aus und stellen Sie sich einer Vielzahl von Feinden in den legendären Momenten des One Piece-Anime. Entwickelt von den Meistern des Action-Musou-Genres, Koei Tecmo Games, vereint One Piece: Pirate Warriors 4 die Aufregung von feindlichen Horden mit den lustigen und energiegeladenen Persönlichkeiten aus der One Piece-Serie.„