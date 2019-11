Codemasters hat den Start der ersten GRID-Season angekündigt. Mit vier neuen Autos, über 30 Karriere-Events und dem neuen Hot Hatch Showdown-Modus können Spieler ab dem 4. Dezember in den Straßen von Paris auf Titeljagd gehen.

Spieler können sich mit dem Season One-Update hinter das Steuer eines MINI Hatch JCW, Lancia Delta HF Integrale Super Hatch und Renault Clio s1600 setzen, sowie den AUDI S1 Quattro Concept über die französischen Straßen jagen. Die neuen Fahrzeuge sind im Karriere-, Freies Spiel- und Multiplayer-Modus in jedem Szenario verfügbar. Die neuen Rennstrecken in Paris verlaufen um den Arc de Triomphe, unter dem Eiffelturm hindurch sowie durch enge Straßen und breite Boulevards.

GRID steht für adrenalingetriebene Kopf-an-Kopf-Rennen, in denen der Fahrstil der Spieler nicht von einer Ideallinie vorgegeben ist. Racing-Gamer schreiben ihre eigene Renn-Geschichte und erobern die Welt des Motorsports! Die GRID World Series fordert dazu auf, hinter dem Steuer der schönsten und legendärsten Autos der Welt Platz zu nehmen und sich in adrenalingeladenen Rennen im Kampf um die Spitzenposition auf den waghalsigsten Pisten der Welt durchzusetzen. Die unterschiedlichen Fahrzeugklassen von GT über Touring, Muscle-Cars und Stock-Car-Fahrzeugen lassen den Puls hochschnellen und verwandeln das Blut in den Adern zu kochendem Benzin, das die Zylinder in den Rennsportherzen zum Glühen bringt.



In den spektakulären Rennen fängt GRID jene filmreifen Momente ein, die ein wirklich packendes Rennen ausmachen, vom Einsetzen des Adrenalinrausch beim Erlöschen der Startlichter bis zum erlösenden Wink mit der karierten Flagge bei der Zieleinfahrt – und dazwischen existiert nichts als geballte Action. Haarscharfe Überholmanöver, waghalsige Rempler und spektakuläre Karambolagen reihen sich in GRID fast nahtlos aneinander und lassen in ihrer Inszenierung selbst dramatischste Hollywood-Blockbuster wie Dreiradrennen wirken. Vernichtende Totalschäden sind nicht nur Option sondern Lösung, wenn risikofreudige Gegner, unfaire Team-Kollegen oder absolute Erzrivalen mit allen Mitteln versuchen, die Spieler und ihr Team von ihrem Weg zum verdienten Sieg und somit zum GRID-World-Series-Champion abzubringen.