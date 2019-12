Nach dem ersten großen Update für den beliebten Super Mario Maker 2, kündigte Nintendo weitere Updates an. Heute wurde bekannt gegeben, daß das nächste große Update schon am 5. Dezember erscheint und ein Teil dieses Updates das Master Sword aus Legend of Zelda als Powerup sein wird. Außerdem fügt es neue Gegner wie Spike und den lang erwarteten Pokey, neue Blöcke wie Gefrorene Münzen und P-Blöcke, sowie einen neuen Angriffsmodus hinzu.

Das Master Sword verwandelt Mario, Luigi, Toad oder Toadette in Link. Als Link kann der Spieler Feinde mit dem Meisterschwert treffen, Projektile und andere böse Dinge mit dem Schild blockieren, Bomben werfen, um Blöcke und Feinde in die Luft zu jagen, und sogar einen Pfeil abfeuern. Alle Details gibt es in dem dazugehörigen Trailer.