Das Debut der in Barcelona ansässigen Entwickler Piccolo Studio namens Arise: A Simple Story ist ab sofort für die PlayStation 4, Xbox One und im Epic Games Store erhältlich.

In Arise: A Simple Story begleiten die Spieler einen alten Mann auf seiner Reise ins Jenseits. Das Spiel ist die emotionale Geschichte eines Lebens, verwoben mit Liebe und Verlust. Spieler geleiten den alten Mann durch die symbolischen Landschaften seiner Erinnerungen und erleben die entscheidenden Moment aus seiner Vergangenheit. Die berührende Liebesgeschichte des alten Mannes sind eine leidenschaftliche Achterbahnfahrt mit allen Höhen und Tiefen.

Arise bezaubert künstlerisch mit wunderschönen Landschaften und einem emotionalen Soundtrack, der vom BAFTA-Preisträger David García komponiert wurde.

„Arise ist eine tiefe Erzählung, die sorgfältig ausgearbeitet wurde, um sowohl das Wörtliche als auch das Metaphorische zu überwinden. Wir reisen zusammen mit einem alten Mann durch künstlerisch atemberaubende Landschaften, von denen jede einen entscheidenden Moment seines Lebens darstellt, der vor Liebe und Verlust strotzt.



Wir hoffen, dass sich die Spieler auf einem Weg der Selbstreflexion an seiner Seite befinden und sich bei jedem Schritt auf die tief empfundene Magie in seiner Geschichte beziehen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler herausfinden, was – oder wen – sie und der alte Mann während der gesamten Reise finden werden.“

Piccolo Studio